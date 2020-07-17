В Кыштыме превышение скорости стало причиной нескольких ДТП

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Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, вчера, 16 июля, на улице Ветеранов в районе первой школы, водитель, управляя автомобилем Datsun, не выбрал безопасную скорость движения и допустил столкновение с Audi Q5. Пострадавших нет. Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Также вчера в районе Косого моста на трассе Кыштым – Карабаш водитель Toyota Corolla на высокой скорости съехал в кювет. Никто не пострадал.

На страницу «КР» ВКонтакте очевидцы присылали фотографии других ДТП, произошедших недавно.

ДТП на улице Ленина

ДТП на стоянке около городской больницы

ДТП на пересечении улиц Садовая и Фрунзе