В Кыштыме ремонт дороги в районе Южной завершается

Сегодня, 09:29 Категория: Общество

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Уже на этой неделе дорожная техника уедет, и движение на участке дороги от кордона Рождественского до АЗС на Южной будет восстановлено в полном объёме.

Напомним, капитальный ремонт этого участка протяжённостью около 800 метров выполняет ООО «Новосмолинский завод строительных материалов» из Челябинска.

– На первом этапе была выполнена срезка старого дорожного полотна, – говорит заместитель главы Кыштымского городского округа по капитальному строительству Рудольф Гурцкая. – Из-за жары работы приходилось на время приостанавливать. Теперь они возобновлены и уже идут к завершению. В минувший понедельник участок обработали дорожным битумом, который необходим для хорошего сцепления. Сверху уложен выравнивающий слой асфальтобетона. Это грубая пористая поверхность, которая соответствует ГОСТу. Пористость также необходима для качественной «сцепки» с асфальтом.

Сегодня-завтра дорожные рабочие уложат последний слой асфальта, и дорожное полотно будет полностью готово к эксплуатации.