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В Кыштыме водитель бензовоза спровоцировал ДТП

Сегодня, 15:36 Категория: ГИБДД информирует
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Сегодня около двух часов ночи на улице Комарова водитель, житель республики Башкортостан, управлял бензовозом с прицепом. Двигаясь по второстепенной дороге на перекрёстке неравнозначных дорог, он не предоставил преимущество ВАЗ-21093, который в это время ехал по главной дороге.

 

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Марина Шнырёва, в результате ДТП водитель отечественной легковушки получил травмы и был доставлен в городскую больницу бригадой скорой помощи.

 

По данному факту проводится проверка.

 

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Теги: Кыштым ДТП ГИБДД

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