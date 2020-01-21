В Кыштыме водитель бензовоза спровоцировал ДТП

Сегодня, 15:36 Категория: ГИБДД информирует

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Сегодня около двух часов ночи на улице Комарова водитель, житель республики Башкортостан, управлял бензовозом с прицепом. Двигаясь по второстепенной дороге на перекрёстке неравнозначных дорог, он не предоставил преимущество ВАЗ-21093, который в это время ехал по главной дороге.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Марина Шнырёва, в результате ДТП водитель отечественной легковушки получил травмы и был доставлен в городскую больницу бригадой скорой помощи.

По данному факту проводится проверка.