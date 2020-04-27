В Кыштыме подросток пытался скрыться от полиции на угнанном автомобиле

Сегодня, 15:36 Категория: ГИБДД информирует

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Житель Кыштыма 2002 года рождения пришёл к своей 25-летней знакомой. Пообщавшись, хозяйка попросила гостя уйти, поскольку ей нужно было уехать.

Перед уходом юноша заметил ключи от её машины и незаметно взял их. Дождавшись, когда знакомая уедет на такси, он сел в её ВАЗ-21103, припаркованный возле дома № 144 на улице Крестьянской, и уехал.

Как сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Марина Шнырёва, вскоре подростка за рулём заметил наряд ДПС. Они потребовали несовершеннолетнего водителя остановиться, но тот лишь прибавил газу. Полицейские поехали за ним. Далеко уехать нарушителю не удалось: по дороге он пробил колесо, и ему пришлось остановиться.

После этого подросток попытался убежать от преследовавших его стражей порядка. Однако он был задержан.

Выяснилось, что молодой человек не имел права управления транспортным средством. Парень нигде не учится и не работает.

Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье «Угон».