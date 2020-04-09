В Кыштыме возобновится регистрация автомобилей, а также выдача и замена водительских прав
Сегодня, 11:02 Категория: ГИБДД информирует
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ГИБДД Кыштыма возобновит работу с автовладельцами с предстоящего вторника, 14 апреля.
Как сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Марина Шнырёва, регистрация транспортных средств, а также процедура по выдаче или замене водительских прав будет осуществляться по предварительной записи на портале госуслуг. Замена удостоверений будет производиться через МФЦ, причём время между приёмами граждан планируется увеличить, чтобы не создавались очереди.
Также возобновится и работа по приему экзаменов в ГИБДД. Она будет осуществляться с соблюдением всех мер безопасности. Так, в помещениях регистрационно-экзаменационных подразделений нанесут разметку, которая поможет посетителям соблюдать дистанцию.