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» » В Кыштыме в антенну на здании отдела ГИБДД попала молния

В Кыштыме в антенну на здании отдела ГИБДД попала молния

Автор: КР от Сегодня, 12:40 Категория: Общество

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Это произошло во время недавней грозы. Электрический разряд вывел из строя интернет-передатчик и парализовал работу регистрационно-экзаменационного отделения.

 

Уже несколько дней полицейские не могут подключиться к специальным базам, поэтому выдача водительских удостоверений, как и постановка на учёт и перерегистрация транспортных средств пока невозможны.

 

– Мы оставили заявку нашему интернет-провайдеру на переход из режима wi-fi на оптоволокно – это должно решить возникшую проблему, – сообщил сайту «КР» начальник отдела ГИБДД Анатолий Панов. – Всё, что зависело от нас, мы сделали. Дело за Ростелекомом.

 

В службе технической поддержки этого провайдера информацию о сроках ремонта не предоставили. Когда возобновится приём граждан в регистрационно-экзаменационном отделении, до сих пор неясно.

 

А пока кыштымцы могут обратиться в любое другое подразделение Челябинской или Свердловской областей, предварительно зарегистрировавшись в электронной очереди на сайте госуслуг.

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