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В Кыштыме возобновилась выдача водительских удостоверений

Автор: КР от Сегодня, 14:10 Категория: Общество

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Вчера в конце рабочего дня регистрационно-экзаменационное отделение ГИБДД возобновило свою деятельность после недельного перерыва. Напомним, в воскресенье, 27 августа, разряд молнии попал в антенну здания и вывел из строя интернет-передатчик, вследствие чего полицейские не могли подключиться к специальным базам. И только вчера специалисты фирмы-провайдера завершили ремонтные работы.

 

Как сообщил сайту «КР» старший государственный инспектор РЭО Сергей Швейкин, сейчас в очереди на получение водительских прав, постановку на учёт и перерегистрацию транспорта скопилось около 150 человек. Все они записались через портал  госуслуг.

 

Сейчас работники РЭО обзванивают очередников, оставивших в заявке свои номера телефонов, и назначают им новое время приёма. По словам начальника отдела ГИБДД кыштымской полиции Анатолия Панова, его подчинённые работают в обычном режиме. Принимают и тех, кто не попал к ним на прошлой неделе, и новых посетителей. Для этого их рабочий день может быть временно увеличен.

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