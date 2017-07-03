Жительницу Кыштыма оштрафовали за то, что она везла малолетнего сына на переднем сидении автомобиля
Автор: КР от Сегодня, 13:23 Категория: ГИБДД информирует
Сегодня работники ГИБДД Кыштыма провели рейд по соблюдению правил перевозки детей.
Как уже сообщалось на нашем сайте, требования к перевозке несовершеннолетних пассажиров ужесточились. Дети дошкольного возраста должны находиться в салоне автомобиля исключительно в удерживающих устройствах. Кроме того, теперь водителям грозит административная ответственность за оставление дошкольников одних в машине.
Кыштымские дорожные полицейские проверили порядка 70 транспортных средств. Был выявлен только один факт нарушения правил перевозки детей.
Как сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, на улице Пролетарской госавтоинспекторы остановили 27-летнюю жительницу нашего города за управлением «Оки». Она везла сына в детский сад на переднем сидении, причём без специального удерживающего устройства. Женщину оштрафовали на три тысячи рублей.
Комментарии
Кыштым временно останется без воды – того требует технический прогресс (Горожанин)
Администрация, наконец-то, занялась контролем социально-значимых проектов и предприятий - это, безусловно, прогресс. >>>
В Кыштым поступят деньги из областного бюджета на ряд важных проектов (Горожанин)
Очень хочется верить, что эти 10 млн дойдут до наших дворов. Действительно - зачем Кыштыму дороги? >>>
Кыштым временно останется без воды – того требует технический прогресс (Radishev)
Не понял смысла названия статьи, причём тут монтаж водораспределительного устройства и прогресс. >>>
В Кыштыме на улице Интернационала выявился новый аварийный участок на теплосети (Кирилл Мазур)
это не проблема ! >>>
В Кыштыме полтысячи человек организовали собственное дело при содействии центра занятости (Кирилл Мазур)
"низкий уровень безработицы" ! если бы за вранье расстреливали , чинуш бы поубавилось ! >>>
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