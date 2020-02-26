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В Кыштыме пьяный водитель протаранил салон сотовой связи

Сегодня, 12:40 Категория: ГИБДД информирует
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Ночью 23 февраля 20-летний водитель, находившийся за рулём ВАЗ-2107, не справился с управлением и протаранил салон сотовой связи «Связной», расположенный в остановочном комплексе на улице Ленина (остановка «Крестьянская»).  

 

Установлено, что виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Более того, «защитник Отечества» вообще не имел права садиться за руль, так как у него нет водительского удостоверения.

 

Сработала поговорка: «Пьяному и море по колено». Несмотря на силу удара, молодой человек не пострадал. Чего нельзя сказать о фасаде «Связного».

 

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Мужчине грозит штраф в 30 тысяч рублей

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Теги: Кыштым ДТП Связной

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