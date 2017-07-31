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В Кыштыме пьяный водитель протаранил забор частного дома

Автор: КР от 31-07-2017, 11:40 Категория: ГИБДД информирует

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Глубокой ночью в минувшую субботу житель нашего города не справился с управлением своей «шестёрки» и врезался в деревянное ограждение дома на улице 9 Января. Прибывшие на место ДТП полицейские констатировали, что 30-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

 

Как сообщил сайту «КР» инспектор по исполнению административного законодательства ГИБДД Андрей Шипулин, мужчина получил водительские права в мае этого года, но попался дорожным полицейским нетрезвым за рулём уже во второй раз.

 

За повторную езду в пьяном виде в отношении него будет возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание за это преступление – два года лишения свободы. Автомобиль нарушителя изъят в качестве вещественного доказательства.

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