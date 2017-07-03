В Кыштыме на водителя «девятки» заведено уже третье в этом году уголовное дело за езду в нетрезвом состоянии
Автор: КР от Сегодня, 12:30 Категория: ГИБДД информирует
Вчера в восьмом часу вечера напротив магазина «Дикси», расположенного на улице Карла Либкнехта, 113, водитель «девятки» не справился с управлением и заехал на высокий бордюр. Медицинское освидетельствование подтвердило: автовладелец был пьян.
Прибывшие на место ДТП дорожные полицейские сразу же узнали старого знакомого: 39-летний кыштымец неоднократно лишался водительских прав, в том числе и за управление транспортом в состоянии опьянения. Всего же к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения он привлекался 27 раз!
– В этом году в отношении него возбуждено уже третье уголовное дело за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде, – сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – Кроме того, он вообще не имеет права садиться за руль, поскольку срок действия его водительского удостоверения истёк ещё в 2012 году.
Теперь кыштымцу, который нигде не работает, грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей за управление транспортом без прав. Он подпадает и под уголовную статью, которая предусматривает штраф от 200 тысяч рублей, либо исправительные работы.
В предстоящую пятницу работники ГИБДД Кыштыма проведут на территории нашего округа очередной рейд по выявлению нетрезвых водителей.
Комментарии
Кыштым временно останется без воды – того требует технический прогресс (Горожанин)
Администрация, наконец-то, занялась контролем социально-значимых проектов и предприятий - это, безусловно, прогресс. >>>
В Кыштым поступят деньги из областного бюджета на ряд важных проектов (Горожанин)
Очень хочется верить, что эти 10 млн дойдут до наших дворов. Действительно - зачем Кыштыму дороги? >>>
Кыштым временно останется без воды – того требует технический прогресс (Radishev)
Не понял смысла названия статьи, причём тут монтаж водораспределительного устройства и прогресс. >>>
В Кыштыме на улице Интернационала выявился новый аварийный участок на теплосети (Кирилл Мазур)
это не проблема ! >>>
В Кыштыме полтысячи человек организовали собственное дело при содействии центра занятости (Кирилл Мазур)
"низкий уровень безработицы" ! если бы за вранье расстреливали , чинуш бы поубавилось ! >>>
Все комментарии