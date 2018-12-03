В Кыштыме придумали несуществующие знаки дорожного движения Автор: КР от Вчера, 14:48 Категория: ГИБДД информирует +1 Фото предоставлено отделом ГИБДД межмуниципального отдела МВД России "Кыштымский" Челябинской области В средней школе №2 прошёл городской смотр отрядов юных инспекторов дорожного движения. В нём приняли участие десять общеобразовательных учреждений Кыштыма. Отряды юных инспекторов движения представили в первом испытании свои визитные карточки. Во втором капитаны команд искали прикреплённые по залу правильные знаки дорожного движения. В домашнем задании нужно было придумать несуществующий знак и обыграть на сцене его значение. – Все команды подобрали соответствующую форму одежды, – сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – Зрительный зал активно болел за все команды. По всем выступлениям было видно, что работа в школах ведётся серьёзно, системно, а не для галочки. По итогам смотра первое место заняли юные инспекторы движения из первой школы. Второе – у начальной школы №2, третье место присудили средней школе №2. В следующем году городской смотр юных инспекторов дорожного движения пройдёт в стенах первой школы. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить