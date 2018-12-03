В Кыштыме придумали несуществующие знаки дорожного движения

Автор: КР от Вчера, 14:48 Категория: ГИБДД информирует

Фото предоставлено отделом ГИБДД межмуниципального отдела МВД России "Кыштымский" Челябинской области

В средней школе №2 прошёл городской смотр отрядов юных инспекторов дорожного движения. В нём приняли участие десять общеобразовательных учреждений Кыштыма.

Отряды юных инспекторов движения представили в первом испытании свои визитные карточки. Во втором капитаны команд искали прикреплённые по залу правильные знаки дорожного движения. В домашнем задании нужно было придумать несуществующий знак и обыграть на сцене его значение.

– Все команды подобрали соответствующую форму одежды, – сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – Зрительный зал активно болел за все команды. По всем выступлениям было видно, что работа в школах ведётся серьёзно, системно, а не для галочки.

По итогам смотра первое место заняли юные инспекторы движения из первой школы. Второе – у начальной школы №2, третье место присудили средней школе №2.

В следующем году городской смотр юных инспекторов дорожного движения пройдёт в стенах первой школы.