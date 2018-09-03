Юные инспекторы дорожного движения из Кыштыма примут участие в финале областного конкурса «Безопасное колесо»

Автор: КР от Сегодня, 12:43 Категория: Общество

Завтра два ученика и две ученицы из третьих классов второй начальной школы отправятся на финаль областного конкурса «Безопасное колесо», который состоится на базе отдыха «Лесная застава». За звание лучших юных инспекторов дорожного движения Челябинской области с 18 по 21 сентября будут бороться больше 20 команд.

– Нашей команде предстоит показать знания Правил дорожного движения, мастерство фигурного вождения велосипеда, основы оказания первой медицинской помощи, а также продемонстрировать своё домашнее задание в творческом конкурсе агитбригад, – сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – Во второй начальной школе хорошая преемственность поколений юных инспекторов дорожного движения. Старшие всегда помогают в обучении младшим. В прошлом году ученик этой школы Артём Чернышёв впервые за историю областного конкурса по фигурному вождению на велосипеде набрал 100 баллов.

Задача у кыштымской команды – попасть в пятёрку сильнейших.