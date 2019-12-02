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Полиция напоминает жителям Кыштыма о профилактике детского травматизма зимой

Автор: КР от Вчера, 21:25 Категория: ГИБДД информирует

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Завтра в Кыштымском округе стартует профилактическое мероприятие «Зимние каникулы». Оно направлено на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма в период зимних школьных каникул.

 

Сотрудники Госавтоинспекции проведут беседы по безопасности дорожного движения со школьниками и дошкольниками, выступят на родительских собраниях и педагогических советах. Особое внимание будет уделено соблюдению детьми правил перехода дороги, а водителями – правил проезда пешеходных переходов и перевозки детей в салонах автомобилей.

 

Маршруты патрулирования экипажей ДПС будут приближены к местам массового нахождения детей.


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