В Кыштыме проверят водителей, перевозящих детей

Автор: КР от Сегодня, 11:37 Категория: ГИБДД информирует

Сегодня в Кыштыме стартует профилактическое мероприятие «Внимание –дети!». Оно продлится до 10 июня. Инспекторы ГИБДД проведут в школах и загородных лагерях беседы с детьми и родители о важности соблюдения правил дорожного движения.

Теорию закрепят на практике. В городе проведут массовые проверки автотранспорта на загородных дорогах и вблизи детских садов и школ.

– Рейд пройдёт 15 мая, в среду, – сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения кыштымского отдела ГИБДД Бэлла Завалий. – Дорожно-патрульная служба проверит водителей утром, когда они перевозят детей в школы и детсады.

За прошедшие четыре месяца с начала года в Челябинской области 110 несовершеннолетних получили травмы в результате дорожно-транспортных происшествий.

В Кыштыме с начала года по вине водителей произошло две аварии с участием детей. Были травмированы девочка, которая ехала на пассажирском сиденье, и подросток, который шёл по обочине дороги.