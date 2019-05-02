В Кыштыме проверят водителей, перевозящих детей Автор: КР от Сегодня, 11:37 Категория: ГИБДД информирует 0 Сегодня в Кыштыме стартует профилактическое мероприятие «Внимание –дети!». Оно продлится до 10 июня. Инспекторы ГИБДД проведут в школах и загородных лагерях беседы с детьми и родители о важности соблюдения правил дорожного движения. Теорию закрепят на практике. В городе проведут массовые проверки автотранспорта на загородных дорогах и вблизи детских садов и школ. – Рейд пройдёт 15 мая, в среду, – сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения кыштымского отдела ГИБДД Бэлла Завалий. – Дорожно-патрульная служба проверит водителей утром, когда они перевозят детей в школы и детсады. За прошедшие четыре месяца с начала года в Челябинской области 110 несовершеннолетних получили травмы в результате дорожно-транспортных происшествий. В Кыштыме с начала года по вине водителей произошло две аварии с участием детей. Были травмированы девочка, которая ехала на пассажирском сиденье, и подросток, который шёл по обочине дороги. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить