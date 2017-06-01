В Кыштыме пройдёт очередная проверка водителей-родителей
Автор: КР от Вчера, 16:53 Категория: ГИБДД информирует
Завтра утром сотрудники ДПС проведут массовую проверку водителей в районе начальной школы № 2 и у детских садов № 27 и № 28. Они проверят автомобилистов на предмет перевозки детей.
В соответствии с Правилами дорожного движения, в машине, оснащённой ремнями безопасности, перевозка детей до 12 лет возможна только с помощью специального удерживающего устройства – автокресла или автолюльки. Также могут использоваться подушка-бустер или треугольник-адаптер. Нарушение этих требований влечёт за собой административный штраф в три тысячи рублей.
Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, с начала года в Кыштыме привлечено к ответственности 127 нарушителей данной нормы ПДД.
Месяц назад во время аналогичного рейда один мужчина не согласился с решением полицейских наказать его. Он вёз ребёнка в школу на заднем сиденье «Нивы Шевроле». Удерживающих устройств в автомобиле не было. Школьник был пристёгнут обычным ремнём безопасности, причём пояс, который должен был фиксировать несовершеннолетнего пассажира от плеча до бедра, был перекинут за его спину. Водитель попытался обжаловать выписанный в отношении него протокол, однако по решению начальника отдела ГИБДД Анатолия Панова всё осталось в силе. Нарушитель уже оплатил свой штраф.
Комментарии
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