Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Кыштыме пройдёт очередная проверка водителей-родителей
Перейти в нашу группу ВКонтакте Перейти на наш сайт

В Кыштыме пройдёт очередная проверка водителей-родителей

Автор: КР от Вчера, 16:53 Категория: ГИБДД информирует

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

Завтра утром сотрудники ДПС проведут массовую проверку водителей в районе начальной школы № 2 и у детских садов № 27 и № 28. Они проверят автомобилистов на предмет перевозки детей.

 

В соответствии с Правилами дорожного движения, в машине, оснащённой ремнями безопасности, перевозка детей до 12 лет возможна только с помощью специального удерживающего устройства – автокресла или автолюльки. Также могут использоваться подушка-бустер или треугольник-адаптер. Нарушение этих требований влечёт за собой административный штраф в три тысячи рублей.

 

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, с начала года в Кыштыме привлечено к ответственности 127 нарушителей данной нормы ПДД.

 

Месяц назад во время аналогичного рейда один мужчина не согласился с решением полицейских наказать его. Он вёз ребёнка в школу на заднем сиденье «Нивы Шевроле». Удерживающих устройств в автомобиле не было. Школьник был пристёгнут обычным ремнём безопасности, причём пояс, который должен был фиксировать несовершеннолетнего пассажира от плеча до бедра, был перекинут за его спину. Водитель попытался обжаловать выписанный в отношении него протокол, однако по решению начальника отдела ГИБДД Анатолия Панова всё осталось в силе. Нарушитель уже оплатил свой штраф.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter