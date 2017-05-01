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Полицейские Кыштыма заострят внимание на несовершеннолетних участниках дорожного движения

Автор: КР от Сегодня, 15:10 Категория: ГИБДД информирует

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Воспитанники школы - детского сада № 14 

вместе с сотрудниками отдела ГИБДД кыштымской полиции 

присоединились к глобальной неделе безопасности и провели акцию "Сбавь скорость"

 

Сегодня в нашем городе в целях предупреждения детского травматизма на дорогах стартовало профилактическое мероприятие «Внимание – дети!». Оно продлится до 12 июня.

 

Воспитанники школы - детского сада № 14 

вместе с сотрудниками отдела ГИБДД кыштымской полиции 

присоединились к глобальной неделе безопасности и провели акцию "Сбавь скорость"

 

 

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, в период проведения мероприятия особое внимание будет уделяться соблюдению водителями скоростного режима, правил проезда пешеходных переходов. тром в предстоящую среду вблизи образовательных учреждений пройдут массовые проверки водителей на предмет выявления нарушений, связанных с несоблюдением правил перевозки детей.

 

Воспитанники школы - детского сада № 14 

вместе с сотрудниками отдела ГИБДД кыштымской полиции 

присоединились к глобальной неделе безопасности и провели акцию "Сбавь скорость"

 

С начала года в Кыштымском городском округе не было зарегистрировано ни одного ДТП с участием детей, а на территории всей Челябинской области – 119. С января по май в авариях погибли три несовершеннолетних южноуральца. Ещё 124 получили ранения, причём 20 из них пострадали по собственной неосторожности.

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