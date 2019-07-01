В Кыштыме проверят водителей с детьми

Автор: КР от Сегодня, 17:54 Категория: ГИБДД информирует

Сотрудники ГИБДД усилят контроль на дорогах. Это касается водителей, которые перевозят детей. Послезавтра, 3 июля, утром будут проведены рейды у детских садов в Кыштыме.

За перевозку несовершеннолетних без автокресел и удерживающих устройств Кодексом об административных правонарушениях РФ предусмотрен штраф в три тысячи рублей.

Как сообщили сайту «КР» в кыштымском отделе ГИБДД, с начала года в нашем городе за это нарушение привлечено к ответственности 82 водителя.

Ещё один рейд состоится 5 июля на загородных дорогах.

Усиленный контроль объясняется увеличением числа аварий с участием несовершеннолетних. В июне в результате дорожно-транспортных происшествий в Челябинской области пострадали 65 детей.