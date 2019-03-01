В Кыштыме инспекторы ГИБДД проведут рейды у детских садов и школ Автор: КР от Вчера, 13:28 Категория: ГИБДД информирует 0 В Челябинской области началась профилактическая акция «Весенние каникулы». До 1 апреля сотрудники Госавтоинспекции усилят работу с водителями, которые перевозят детей. – Завтра утром, 20 марта, рейд пройдёт около третьей школы и детского сада № 2, – сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД Бэлла Завалий. – За неправильную перевозку детей Кодексом об административных правонарушениях РФ предусмотрен штраф в три тысячи рублей. С начала года в Кыштыме за это нарушение привлечено к ответсвенности 59 водителей. Кроме того, 29 марта запланировано усиление контроля по перевозке детей на загородных дорогах. Особое внимание дорожные полицейские обратят на поездки к местам отдыха и экскурсий. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить