В Кыштыме инспекторы ГИБДД проведут рейды у детских садов и школ

Автор: КР от Вчера, 13:28 Категория: ГИБДД информирует

В Челябинской области началась профилактическая акция «Весенние каникулы». До 1 апреля сотрудники Госавтоинспекции усилят работу с водителями, которые перевозят детей.

– Завтра утром, 20 марта, рейд пройдёт около третьей школы и детского сада № 2, – сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД Бэлла Завалий. – За неправильную перевозку детей Кодексом об административных правонарушениях РФ предусмотрен штраф в три тысячи рублей.

С начала года в Кыштыме за это нарушение привлечено к ответсвенности 59 водителей.

Кроме того, 29 марта запланировано усиление контроля по перевозке детей на загородных дорогах. Особое внимание дорожные полицейские обратят на поездки к местам отдыха и экскурсий.

