В Кыштыме мотоциклист пострадал в лобовом столкновении с автомобилем

Автор: КР от Вчера, 17:49 Категория: ГИБДД информирует

Фото из группы ВКонтакте "Я очевидец! Кыштым"

Авария произошла на участке дороги с односторонним движением на улице Советская. Проигнорировав дорожный знак, 19-летний мотоциклист без водительских прав разогнался, чтобы заехать в горку, и столкнулся со встречным автомобилем Mitsubishi.

Виновник ДТП с травмами был доставлен в центральную городскую больницу.

С начала года это первая авария с участием мотоциклиста в Кыштыме. В Челябинской области за четыре месяца совершено 29 подобных дорожно-транспортных, в которых 17 человек получили ранения различной степени тяжести.

– С 17 по 19 мая в нашем городе пройдёт профилактическая акция «Мотоциклист», – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения кыштымского отдела ГИБДД Бэлла Завалий. – Инспекторы дорожно-патрульной службы уделят повышенное внимание водителям, управляющих мототранспортом.

Напомним, управление скутером, мопедом или мотоциклом без водительского удостоверения влечёт за собой штраф в размере до 15 тысяч рублей и помещение транспорта на штрафстоянку.

За езду без мотошлема водителям грозит штраф в одну тысячу рублей.