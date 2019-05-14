Автоледи из Кыштыма доверила свою машину пьяному другу и поплатилась вдвойне

Автор: КР от 14-05-2019, 12:00 Категория: ГИБДД информирует

В ночное время в районе дома 28 на улице Ленина инспекторы дорожно-патрульной остановили автомобиль ВАЗ 21124, которым управлял 20-летний житель нашего города. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, за что и был привлечён к административной ответственности. Теперь ему грозят штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на два года.

Сесть за руль в таком состоянии его попросила подруга, которой и принадлежит машина. Месяц назад девушка стала виновницей ночной аварии на улице Челюскинцев. От прохождения медицинского освидетельствования она тогда отказалась и была привлечена к ответственности по части 1 статьи 12.26 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Эта статья приравнена по мере наказания к управлению транспортным средством в нетрезвом виде.

В этот раз автоледи решила не рисковать и села на пассажирское место.

– Полицейские составили в отношении неё протокол за передачу управления машиной, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения кыштымского отдела ГИБДД Бэлла Завалий. – За это девушке грозит штраф в 30 тысяч рублей с лишением водительских прав до двух лет. Новое наказание суммируется с предыдущим и по штрафу, и по месяцам лишения права управления транспортным средством.