В Кыштыме в полтора раза сократилось число автомобилистов, повторно севших за руль пьяными

Автор: КР от Сегодня, 15:12 Категория: ГИБДД информирует

С начала года дорожные полицейские остановили 37 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Каждый их них до этого уже был лишён права управления транспортными средствами из-за пьяной езды. Повторное вождение под градусами обернулось для рецидивистов уголовной ответственностью.

– На днях мои коллеги остановили на улице Карла Либкнехта 37-летнего жителя нашего города, ехавшего на ВАЗ-21074, – сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – Он был лишён водительских прав в апреле 2016 года, но снова сел за руль в нетрезвом виде. Это подтвердилось после медицинского освидетельствования в больнице.

Автомобиль нарушителя полицейские забрали в рамках уголовного дела. Теперь мужчине, в соответствии со статьёй 264.1 Уголовного кодекса РФ, грозят штраф от 200 до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, принудительные работы до двух лет либо лишение свободы на тот же срок.

За аналогичный период прошлого года инспекторы ДПС зарегистрировали 52 случая повторной езды в состоянии опьянения.

Большую часть обвиняемых в совершении данного преступления кыштымские мировые судьи наказывают обязательными работами, но есть и те, кому было назначено лишение свободы, и не только условное.