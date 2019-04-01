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В Кыштыме пьяный водитель стал виновником ДТП

Автор: КР от Сегодня, 11:28 Категория: ГИБДД информирует

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Фото пресс-службы ГИБДД Кыштыма

 

Как ранее сообщалось на сайте «КР», недавно в Кыштыме была зарегистрирована первая авария, виновницей которой стала нетрезвая автоледи.

 

Спустя несколько дней на улице Ленина произошло второе подобное ДТП. За рулём ВАЗ 2112 находился 29-летний житель нашего города. Он не заметил вовремя 66-летюю женщину, которая переходила проезжую часть на перекрёстке. Тормозной путь автомобиля составил девять метров.

 

– Пострадавшая с ушибами была доставлена в центральную городскую больницу, – сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД Бэлла Завалий. – Водитель был в состоянии опьянения. Он привлечён к административной ответственности по статье 12.8 Кодекса об административных правонарушениях. Это предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав сроком до 24 месяцев.  

 

 

 Фото пресс-службы ГИБДД Кыштыма

 

Автомобиль виновника ДТП помещён на штрафстоянку.

 


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