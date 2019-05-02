Дошколятам Кыштыма наглядно расскажут о безопасности дорожного движения

Автор: КР от Сегодня, 10:23 Категория: ГИБДД информирует

Сегодня в 10:30 воспитанники начальной школы – детского сада № 14 отправятся в центр города к мемориалу «Вечный огонь». Там в 11 часов им предстоит принять участие в Вахте памяти.

Детвору всегда сопровождают воспитатели. Однако сегодня к ним присоединится инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. Она вместе с юными инспекторами движения из средней школы № 2 сопроводит их на всём пути следования до мемориала памяти.

– Дети всегда задают во время таких прогулок много вопросов, – сказала сайту «КР» Бэлла Александровна. – Поэтому сегодня я им буду рассказывать, как правильно двигаться по тротуару, переходить дорогу, почему нельзя перебегать проезжую часть. А также о ценности их собственной жизни и безопасности дорожного движения.