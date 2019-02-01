Житель Кыштыма не справился с управлением на трассе Автор: КР от Сегодня, 10:30 Категория: ГИБДД информирует 0 Фотографии предоставлены ГИБДД Кыштыма Вчера на 45-м километре трассы Миасс-Карабаш-Кыштым 27-летний кыштымец, управляя автомобилем «Фольксваген Поло» в условиях снегопада, который безостановочно шёл несколько дней, стал виновником дорожно-транспортного происшествия. Не выбрав безопасную скорость движения, молодой человек допустил столкновение с автомобилем «Мазда Примаси», которым управлял житель Миасса. В результате ДТП у «Фольксваген Поло» повреждена дверь с водительской стороны. Левое крыло и фары разбиты у «Мазды». Как сообщили сайту «КР» в ГИБДД Кыштыма, виновник аварии имел стаж управления автомобилем всего два месяца. В ДТП никто из водителей не пострадал. Оба были пристёгнуты ремнями безопасности. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить