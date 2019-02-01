Житель Кыштыма не справился с управлением на трассе

Автор: КР от Сегодня, 10:30 Категория: ГИБДД информирует

Фотографии предоставлены ГИБДД Кыштыма

Вчера на 45-м километре трассы Миасс-Карабаш-Кыштым 27-летний кыштымец, управляя автомобилем «Фольксваген Поло» в условиях снегопада, который безостановочно шёл несколько дней, стал виновником дорожно-транспортного происшествия.

Не выбрав безопасную скорость движения, молодой человек допустил столкновение с автомобилем «Мазда Примаси», которым управлял житель Миасса. В результате ДТП у «Фольксваген Поло» повреждена дверь с водительской стороны. Левое крыло и фары разбиты у «Мазды».

Как сообщили сайту «КР» в ГИБДД Кыштыма, виновник аварии имел стаж управления автомобилем всего два месяца.

В ДТП никто из водителей не пострадал. Оба были пристёгнуты ремнями безопасности.