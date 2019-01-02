Житель Кыштыма получил травмы, врезавшись на машине в дерево

Автор: КР от Сегодня, 10:42 Категория: ГИБДД информирует

Вчера днём на трассе между Каслями и Кыштымом произошло ДТП. Водитель 36 лет не справился с управлением на скользкой дороге, и его «Фольксваген Поло» съехал в кювет. Машина врезалась в берёзу.

– Мужчина сам выбрался из салона авто, после чего вызвал наряд ДПС и скорую помощь, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – Прибывшим на место полицейским он пояснил, что был пристёгнут ремнём безопасности.

Автомобилист получил водительские права 12 лет назад. За это время в число злостных нарушителей ПДД не попадал. В момент совершения дорожно-транспортного происшествия был трезвым.

В результате дорожной аварии наш земляк получил перелом ключицы со смещением. Он госпитализирован в травматологическое отделение Кыштымской центральной городской больницы.