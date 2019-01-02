Житель Кыштыма получил травмы, врезавшись на машине в дерево Автор: КР от Сегодня, 10:42 Категория: ГИБДД информирует 0 Вчера днём на трассе между Каслями и Кыштымом произошло ДТП. Водитель 36 лет не справился с управлением на скользкой дороге, и его «Фольксваген Поло» съехал в кювет. Машина врезалась в берёзу. – Мужчина сам выбрался из салона авто, после чего вызвал наряд ДПС и скорую помощь, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – Прибывшим на место полицейским он пояснил, что был пристёгнут ремнём безопасности. Автомобилист получил водительские права 12 лет назад. За это время в число злостных нарушителей ПДД не попадал. В момент совершения дорожно-транспортного происшествия был трезвым. В результате дорожной аварии наш земляк получил перелом ключицы со смещением. Он госпитализирован в травматологическое отделение Кыштымской центральной городской больницы. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить