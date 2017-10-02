В Кыштыме пострадавший в ДТП понял, что сломал ребро, только спустя несколько часов после аварии

Автор: КР от Сегодня, 16:39 Категория: ГИБДД информирует

Сегодня около восьми утра 65-летний водитель «семёрки» повернул с улицы 2-я Южная на улицу Карла Либкнехта. При этом он не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-211440, за рулём которого находился работник «Стекландии». Кроме него в машине были ещё два пассажира. Столкновения избежать не удалось.

Когда дорожные полицейские прибыли на место, все участники ДТП уверили их, что обошлось без травм. Однако спустя несколько часов один из пассажиров «четырнадцатой» всё же обратился в приёмный покой Кыштымской центральной городской больницы.

– У него диагностировали сотрясение головного мозга, перелом ребра, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – В момент дорожно-транспортного происшествия он не был пристёгнут ремнём безопасности.

Какое наказание ждёт виновника аварии, станет известно после оглашения результатов судмедэкспертизы и будет зависеть от степени тяжести причинённого вреда здоровью пострадавшего.