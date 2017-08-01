Между Кыштымом и Аргаяшом произошло смертельное ДТП

Автор: КР от Вчера, 17:32 Категория: ГИБДД информирует

В субботу вечером 37-летний житель Кунашакского района, управляя мопедом «Альфа», выехал с обочины на дорогу как раз в тот момент, когда по ней ехал «Фольксваген Поло». Водитель и его 34-летний родственник оказались буквально под колёсами иномарки, за рулём которой находилась наша землячка 1993 года рождения.

Как сообщил сайту «КР» инспектор по исполнению административного законодательства ГИБДД Андрей Шипулин, травмы, которые получил водитель мопеда, оказались несовместимыми с жизнью – он скончался на операционном столе Кыштымской центральной городской больницы.

Его пассажир поступил туда же с открытым переломом голени и черепно-мозговой травмой. Он назвал погибшего своим зятем. Сейчас пострадавший находится в отделении реанимации. Были ли родственники в момент ДТП в шлемах, пока неизвестно.

Девушка в аварии не пострадала. Чего не скажешь о её автомобиле. После случившегося ремонта требуют крыло, бампер, капот, дверь, порог, зеркало и лобовое стекло.

По данному факту проводится доследственная проверка.