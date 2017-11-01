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Жительница Кыштыма сломала позвоночник в ДТП

Автор: КР от Вчера, 11:28 Категория: ГИБДД информирует

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Вчера вечером на трассе между Кыштымом и селом Кузнецкое 31-летняя женщина не справилась на скользкой дороге с управлением спортивного «Мерседеса» и улетела в кювет. Автомобиль снёс дорожный знак и врезался в берёзу. Дорогая иномарка, принадлежащая челябинскому другу автоледи, восстановлению, по всей вероятности, уже не подлежит.

 

 

Сама виновница аварии получила в ДТП серьёзные травмы. По словам заведующего травматологическим отделением Кыштымской центральной городской больницы Николая Тарасова, у неё диагностирован перелом позвоночника с подозрением на повреждение спинного мозга.

 

Пострадавшую экстренно отправили в областную клиническую больницу № 3, где её должны прооперировать.

 

– В декабре прошлого года она была лишена водительского удостоверения на 18 месяцев за отказ от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – Несмотря на это, только за этот год она 16 раз нарушала ПДД, причём в основном привлекалась к ответственности за превышение скорости.

 

За шесть лет водительского стажа женщина 28 раз попадала в поле зрения дорожных полицейских. Была ли она пьяна вчера, пока не установлено.

 

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