Жительница Кыштыма сломала позвоночник в ДТП

Автор: КР от Вчера, 11:28 Категория: ГИБДД информирует

Вчера вечером на трассе между Кыштымом и селом Кузнецкое 31-летняя женщина не справилась на скользкой дороге с управлением спортивного «Мерседеса» и улетела в кювет. Автомобиль снёс дорожный знак и врезался в берёзу. Дорогая иномарка, принадлежащая челябинскому другу автоледи, восстановлению, по всей вероятности, уже не подлежит.

Сама виновница аварии получила в ДТП серьёзные травмы. По словам заведующего травматологическим отделением Кыштымской центральной городской больницы Николая Тарасова, у неё диагностирован перелом позвоночника с подозрением на повреждение спинного мозга.

Пострадавшую экстренно отправили в областную клиническую больницу № 3, где её должны прооперировать.

– В декабре прошлого года она была лишена водительского удостоверения на 18 месяцев за отказ от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – Несмотря на это, только за этот год она 16 раз нарушала ПДД, причём в основном привлекалась к ответственности за превышение скорости.

За шесть лет водительского стажа женщина 28 раз попадала в поле зрения дорожных полицейских. Была ли она пьяна вчера, пока не установлено.