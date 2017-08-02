В Кыштыме начальник ГИБДД уличил руководство одной из школ в нецелевом использовании денег
Автор: КР от Вчера, 12:51 Категория: Образование
Речь идёт о средней второй школе, которая находится в микрорайоне Нижнего Кыштыма. Здесь сформирован кадетский класс юных инспекторов дорожного движения.
Напомним, в Челябинске состоялись областные соревнования среди юных инспекторов дорожного движения "Безопасное колесо". В них приняли участие и кадеты из второй школы.
– В фонде школы на развитие кадетского движения на 2017 год было заложено десять тысяч рублей, – комментирует начальник ГИБДД Анатолий Панов. – Вместо того чтобы направить часть этих средств на развитие этого движения, руководство учебного заведения приобрело за восемь тысяч рублей стенд для школы. Это нецелевое использование средств, поскольку до кадетов деньги так и не дошли.
Обо всём этом сегодня узнала глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева. Она поручила начальнику управления по делам образования Светлане Попинако разобраться в инциденте, а также предоставить объяснительные. Одну – от Попинако, вторую – от директора школы № 2 Татьяны Воронковой. И при этом пригрозила, что возмещение потраченной не по назначению суммы может быть погашено за счёт их премий.