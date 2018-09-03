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Школьники из Кыштыма стали лучшими по фигурному вождению на велосипедах

Автор: КР от Сегодня, 14:03 Категория: ГИБДД информирует

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На фото слева направо:

выпускницы начальной школы № 2 Кристина Щербакова, Полина Булахова,

учитель начальной школы № 2 Валентина Таксубаева,

инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий

и выпускники начальной школы № 2 Дмитрий Шаров и Кирилл Чеченин

 

В эти минуты четверо выпускников начальной школы № 2 возвращаются домой из челябинской базы отдыха «Лесная застава». Там в течение трёх дней проходили областные соревнования юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо».

 

– Наша команда, теперь уже пятиклассников второй средней школы, заняла первое место на станции «Фигурное вождение велосипеда», – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – Всего было 29 команд. Мы шли к этой победе восемь лет.

 

Подопечные учителя второй начальной школы Валентины Таксубаевой, помимо езды на велосипеде, продемонстрировали также хорошие знания Правил дорожного движения, основ оказания первой медицинской помощи и приняли участие в творческом конкурсе агитбригад.

 

В итоге кыштымцы вошли в десятку лучших юных помощников дорожных полицейских. Они заняли восьмое общекомандное место.

 

 


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