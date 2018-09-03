Школьники из Кыштыма стали лучшими по фигурному вождению на велосипедах

Я вообще против любых прививок

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Городская афиша

22 сентября 2018 года

Экскурсия по старинной улице города – Малышева. Сбор группы – у памятника Ленину перед зданием филиала Южно-Уральского государственного колледжа.

10:00

22 сентября 2018 года

Экскурсия в храм Сошествия Святого Духа на апостолов. Сбор группы – на площадке у ворот в парк Белого дома.

10:00

22 сентября 2018 года

В посёлке Слюдорудник пройдут соревнования по маунтинбайку. Спортсмены из 18 регионов страны преодолеют 800 метров на стадионе спортивно-туристического центра «Провинция».

13:30

23 сентября 2018 года

На бывшем автодроме ПЛ-30 состоится старт Кубка Урала по эндуро «Каменный пояс-2018». Заезды пройдут в районе гор Егоза и Сугомак, посёлков Канифольный и Кувалжиха. В соревнованиях примут участие 100 спортсменов из девяти регионов России.

12:00

26 сентября 2018 года

В Народном доме (ул.Театральная,2) пройдёт театрализованная игровая программа для младших школьников "Как Буратино знания искал". Телефон кассы Народного дома: 5-52-18

13:00

29 сентября 2018 года

В СТЦ «Провинция» в посёлке Слюдорудник пройдёт областной туристический слёт. В нём могут принять участие все желающие. Запланированы командные состязания, прогулки на джипах с посещением окрестных достопримечательностей, пешие экскурсии к смотровым площадкам и старинным шахтам, к скале Крылья Дракона и на гору Тёплая.

11:00