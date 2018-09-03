Школьники из Кыштыма стали лучшими по фигурному вождению на велосипедах Автор: КР от Сегодня, 14:03 Категория: ГИБДД информирует 0 На фото слева направо: выпускницы начальной школы № 2 Кристина Щербакова, Полина Булахова, учитель начальной школы № 2 Валентина Таксубаева, инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий и выпускники начальной школы № 2 Дмитрий Шаров и Кирилл Чеченин В эти минуты четверо выпускников начальной школы № 2 возвращаются домой из челябинской базы отдыха «Лесная застава». Там в течение трёх дней проходили областные соревнования юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо». – Наша команда, теперь уже пятиклассников второй средней школы, заняла первое место на станции «Фигурное вождение велосипеда», – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – Всего было 29 команд. Мы шли к этой победе восемь лет. Подопечные учителя второй начальной школы Валентины Таксубаевой, помимо езды на велосипеде, продемонстрировали также хорошие знания Правил дорожного движения, основ оказания первой медицинской помощи и приняли участие в творческом конкурсе агитбригад. В итоге кыштымцы вошли в десятку лучших юных помощников дорожных полицейских. Они заняли восьмое общекомандное место. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить