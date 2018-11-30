В Кыштыме на скользких дорогах за один день произошло сразу три ДТП Автор: КР от Вчера, 12:42 Категория: ГИБДД информирует 0 Первая авария случилась вчера в начале седьмого утра в районе автодрома на улице Ленина. При вхождении в поворот иномарку «Хёндай Солярис» занесло, и она столкнулась с едущим навстречу автомобилем «Киа Соул». – Аналогичная ситуация произошла в 13 часов 20 минут на перекрёстке улиц Освобождения Урала и Мамина-Сибиряка, – сообщил сайту «КР» и. о. инспектора по пропаганде ГИБДД Александр Маркин. – Водитель автомобиля «Вортекс Тинго» при повороте не выбрал безопасную скорость и врезался в «Тойоту РАВ4», повредив ей обе левые двери. Спустя час дорожным полицейским поступило сообщение о ДТП на улице Ленина, 2. Его виновницей стала автоледи на машине «Форд Фокус». Она врезалась в задний бампер «ВАЗ-2115» после того, как тот притормозил вслед за «Ладой Гранта», пропускающей пешеходов. За несоблюдение безопасной дистанции девушку оштрафовали на 1500 рублей. Что касается первых двух виновников дорожно-транспортных происшествий, то они избежали штрафов – за неправильный выбор скорости они не предусмотрены. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить