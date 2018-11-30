В Кыштыме на скользких дорогах за один день произошло сразу три ДТП

Автор: КР от Вчера, 12:42 Категория: ГИБДД информирует

Первая авария случилась вчера в начале седьмого утра в районе автодрома на улице Ленина. При вхождении в поворот иномарку «Хёндай Солярис» занесло, и она столкнулась с едущим навстречу автомобилем «Киа Соул».

– Аналогичная ситуация произошла в 13 часов 20 минут на перекрёстке улиц Освобождения Урала и Мамина-Сибиряка, – сообщил сайту «КР» и. о. инспектора по пропаганде ГИБДД Александр Маркин. – Водитель автомобиля «Вортекс Тинго» при повороте не выбрал безопасную скорость и врезался в «Тойоту РАВ4», повредив ей обе левые двери.

Спустя час дорожным полицейским поступило сообщение о ДТП на улице Ленина, 2. Его виновницей стала автоледи на машине «Форд Фокус». Она врезалась в задний бампер «ВАЗ-2115» после того, как тот притормозил вслед за «Ладой Гранта», пропускающей пешеходов. За несоблюдение безопасной дистанции девушку оштрафовали на 1500 рублей.

Что касается первых двух виновников дорожно-транспортных происшествий, то они избежали штрафов – за неправильный выбор скорости они не предусмотрены.