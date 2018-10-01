В Кыштыме госавтоинспекторы дисциплинировали водителей по правилам перевозки детей Автор: КР от Вчера, 12:23 Категория: ГИБДД информирует 0 Впервые за долгое время проведения рейдов по выявлению нарушений при перевозке детей вчера госавтоинспекторы не оштрафовали ни одного водителя. В утренние часы они дежурили в районе первой школы и детского сада №18. Как сказал сайту «КР» исполняющий обязанности инспектора по пропаганде ГИБДД Александр Маркин, было проверено 93 транспортных средства. Ни один из водителей правила перевозки детей в удерживающих устройствах не нарушил. Всего с начала года к административной ответственности за это нарушение было привлечено 168 водителей. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить Цитата Гость ЕВГЕНИЙ Вчера, 14:42 Группа: Гости Регистрация: -- Статус: 0 комментариев 0 публикаций А ИНСПЕКТОРЫ ГИБДД И РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕТ. САДА № 18 КОГДА ЗАМЕТЯТ, ЧТО В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД НА ПОДЪЕЗДЕ К ДЕТ. САДУ ХОТЬ ГЛАЗ ВЫКОЛИ - ОСВЕЩЕНИЕ НОЛЬ. ДВА СТОЛБА СТОЯТ И БЕЗ ФОНАРЕЙ. ЖДУТ КОГДА, НЕ ДАЙ БОГ, ЗАДАВЯТ РЕБЕНКА В ТЕМНОТЕ. ПОРАЖАЕТ БЕСПЕЧНОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ И РУКОВОДСТВА. P.S. ЖИВУ В ОДНОМ ИЗ ДОМОВ ПО УЛ. ГОРЕЛОВА, ПО СОСЕДСТВУ И КАЖДОЕ УТРО НАБЛЮДАЮ ЭТОТ БАРДАК. ДЕТИ УЖЕ ВЫРОСЛИ, А ВОТ ВНУК МОЖЕТ ПОПАСТЬ В ЭТОТ ДЕТ. САД. ХОТЕЛОСЬ БЫ, ЧТОБЫ БЫЛО ОСВЕЩЕНИЕ. 0