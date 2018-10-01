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В Кыштыме госавтоинспекторы дисциплинировали водителей по правилам перевозки детей

Автор: КР от Вчера, 12:23 Категория: ГИБДД информирует

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Впервые за долгое время проведения рейдов по выявлению нарушений при перевозке детей вчера госавтоинспекторы не оштрафовали ни одного водителя. В утренние часы они дежурили в районе первой школы  и детского сада №18.

 

Как сказал сайту «КР» исполняющий обязанности инспектора по пропаганде ГИБДД Александр Маркин, было проверено 93 транспортных средства. Ни один из водителей правила перевозки детей в удерживающих устройствах не нарушил.

 

Всего с начала года к административной ответственности за это нарушение было привлечено 168 водителей.


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А ИНСПЕКТОРЫ ГИБДД И РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕТ. САДА № 18 КОГДА ЗАМЕТЯТ, ЧТО В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД НА ПОДЪЕЗДЕ К ДЕТ. САДУ ХОТЬ ГЛАЗ ВЫКОЛИ - ОСВЕЩЕНИЕ НОЛЬ. ДВА СТОЛБА СТОЯТ И БЕЗ ФОНАРЕЙ. ЖДУТ КОГДА, НЕ ДАЙ БОГ, ЗАДАВЯТ РЕБЕНКА В ТЕМНОТЕ. ПОРАЖАЕТ БЕСПЕЧНОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ И РУКОВОДСТВА.
P.S. ЖИВУ В ОДНОМ ИЗ ДОМОВ ПО УЛ. ГОРЕЛОВА, ПО СОСЕДСТВУ И КАЖДОЕ УТРО НАБЛЮДАЮ ЭТОТ БАРДАК.
ДЕТИ УЖЕ ВЫРОСЛИ, А ВОТ ВНУК МОЖЕТ ПОПАСТЬ В ЭТОТ ДЕТ. САД. ХОТЕЛОСЬ БЫ, ЧТОБЫ БЫЛО ОСВЕЩЕНИЕ.
 
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