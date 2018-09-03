В Кыштыме проверили железнодорожные переезды Автор: КР от Сегодня, 11:28 Категория: ГИБДД информирует 0 Сотрудники отдела ГИБДД Кыштыма подвели итоги контрольно-надзорных мероприятий за состоянием железнодорожных переездов. Была проверена разметка, наличие и видимость дорожных знаков, состояние междурельсового покрытия. – Возбуждено два дела об административных правонарушениях по факту неудовлетворительного содержания переездов. Сейчас мы выясняем, каким юридическим лицам они принадлежат. Каждому из нарушителей грозит штраф до 300 тысяч рублей, – сообщил сайту «КР» госинспектор дорожного надзора отдела ГИБДД Станислав Беляев. Кроме того, составлено четыре протокола на водителей, которые нарушили правила дорожного движения через переезды. Они заплатят штрафы по 500 рублей. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить