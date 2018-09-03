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В Кыштыме проверили железнодорожные переезды

Автор: КР от Сегодня, 11:28 Категория: ГИБДД информирует

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Сотрудники отдела ГИБДД Кыштыма подвели итоги контрольно-надзорных мероприятий за состоянием железнодорожных переездов. Была проверена разметка, наличие и видимость дорожных знаков, состояние междурельсового покрытия.

 

– Возбуждено два дела об административных правонарушениях по факту неудовлетворительного содержания переездов. Сейчас мы выясняем, каким юридическим лицам они принадлежат. Каждому из нарушителей грозит штраф до 300 тысяч рублей, – сообщил сайту «КР» госинспектор дорожного надзора отдела ГИБДД Станислав Беляев.

 

Кроме того, составлено четыре протокола на водителей, которые нарушили правила дорожного движения через переезды. Они заплатят штрафы по 500 рублей.

 


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