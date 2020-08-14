Герои и подвиги. Маршрутами лыжных батальонов

Вчера, 14:00 Категория: Герои и подвиги

71

0

Враги называли бойцов лыжных батальонов «снежными призраками» и «белыми дьяволами».

Они незаметно проникали в тыл фашистов, уничтожали штабы, склады с боеприпасами

и продовольствием. ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ.

В ходе Великой Отечественной войны красноармейцы массово встали на лыжи. Подготовка лыжных отрядов проходила и в Кыштыме.

В кратчайшие сроки лыжникам нужно было стать боеспособ­ными, освоить быстрый спуск и подъём, стрельбу из винтов­ки, автомата, пулемёта, мета­ние гранаты. К занятиям при­влекались все бойцы народно­го ополчения, всевобуча (все­общее военное обучение – Прим. авт.), юноши и девушки, состоящие в резерве Красной армии.

Зачёт за 100 километров

Оценить уровень подготовки лыжников помогало проведе­ние кроссов. Так, в январе 1942 года планировалось поставить на лыжи не менее пяти тысяч человек. В период подготов­ки проводились соревнования среди санитарных дружинниц, бойцов всевобуча и других под­разделений.

Отдельных работников ком­сомольских и профсоюзных ор­ганизаций критиковали за не­разворотливость в подготовке к проведению кросса и недостаток лыж. Например, участники за­бега на Кузнечихинском руднике изготовили для себя всего 15 пар лыж, хотя могли сделать больше 100. Изготовление лыж тогда не считалось трудным делом.

Всего по Кыштымскому рай­ону в тот год в кроссе приняло участие 2020 человек, из них в нормативы уложилось 1698 – это в два раза больше, чем в 1941 году.

Первое место тогда заняли участники из ремесленного учи­лища № 12, второе – лыжники медицинской школы, третье до­сталось начальной школе № 3.

В ноябре 1942-го в газете «За цветные металлы» вновь опу­бликовали призыв к лыжной подготовке. Комплектование от­рядов проводилось за счёт моло­дёжи 1925–1926 годов рождения, военнообязанных бойцов под­разделения всевобуча, а также учеников ремесленного учили­ща и других образовательных учреждений. Одновременно с этим проходило оборудование общегородской лыжной базы в Кыштыме.

К первому декабря приступи­ли к тренировочным занятиям при фабриках, заводах и школах. При клубе медеэлектролитного завода ежедневно занималось 17 инструкторов. После сдачи зачёта каждый из них обучал лыжников. За время тренировок, предшествующих зачёту, юноша должен был пройти не менее 100 километров, девушка – 60. Всего по Кыштымскому району в профсоюзно-комсомольском лыжном кроссе приняло участие 959 человек, из них уложилось в нормы 879 человек.

19 декабря 1943 года команда из 29 человек получила приказ: пройти на лыжах из Кыштыма в Касли. Большую часть пути пришлось преодолевать ночью по пересечённой местности. Ко­манда отлично справилась со своей задачей: 67 километров были пройдены за десять часов, причём без отстающих.

Элита Красной Армии

С начала Великой Отечественной войны в Кыштымском районе активно проводился сбор лыж для Красной армии. В ноябре 1941 года 150 пар лыж собрали в школе № 1, на Теченской наждач­ной фабрике и механическом за­воде. В декабре добавилось ещё 586 пар. А на лыжной фабрике в 1941-м изготовили для фронта 36 456 пар лыж.

Предварительная подготовка личного состава перед отправ­кой на фронт проводилась в раз­личных городах. Так, лыжные батальоны готовились в Кур­гане, Челябинске, Свердловске, Перми, Казани, Кирове, Злато-усте, Томске. Именно они да ещё и бригады в силу приспособлен­ности к боевым действиям в зимних условиях шли на острие наступления в глубокий враже­ский тыл. Стимулом к активным тренировкам стали газетные ста­тьи об успехах, мужестве, отваге и смелости наших лыжников на войне.

В первую очередь в лыжни­ки принимали спортсменов, си­биряков-охотников, значкистов ГТО и крепких ребят, способных переносить ночные зимовки и знающих, как построить из веток в снегу «лежбище». Хотя порой у них не оставалось сил вырыть даже снеговую яму – спали под открытым небом.

Лыжные батальоны счита­лись элитой Красной армии. Подготовка бойцов начиналась ещё до выпадения снега. Лыж­ню «торили», настелив солому. Проводились практические за­нятия с ночёвками в лесу, а также переходами по 30-40 киломе­тров с полной выкладкой, что занимало от трёх до пяти дней. Обучение было рассчитано на пять месяцев, но обстановка на фронте не всегда позволяла про­водить предварительную под­готовку. Иногда она составляла всего один-два месяца, иногда и меньше.

В январе 1943 года многие лыжные батальоны участвовали в прорыве блокады Ленинграда, затем в разгроме немецко-фа­шистских захватчиков под Ста­линградом в феврале 1943-го, в освобождении Новгорода с 14 января по первое февраля 1944 года.

Земляки на поле боя

Пока неизвестно точно, сколько человек из Кыштыма воевали в составе лыжных батальонов и бригад, но примеры их героиз­ма, к счастью, сохранились до наших дней.

Алексей Васильевич Аба­кумов воевал стрелком в со­ставе 21-го отдельного лыжного батальона с ноября 1941 по но­ябрь 1943 года. Этот батальон из 516 человек, войдя в состав московской зоны обороны, за­нимал рубеж Черкизово – Пиро­говский с задачей не допустить прорыва противника в столицу. Он обеспечивал правый фланг обороны города до прибытия 11-й кавалерийской дивизии, после чего был передан 31-й армии Калининского фронта. Впоследствии этот батальон воевал в составе Юго-Западно­го фронта. Бойцы проводили повседневную разведку, уча­ствовали в боях в Харьковской и Курской областях и освободили от фашистов более десяти на­селённых пунктов.

В июне 1942 года батальон попал в окружение, и многие бойцы пропали без вести. После переформирования и пополне­ния он принял участие в Сталин­градской битве.

Иван Феоктистович Ба­кланов в октябре 1941-го был зачислен автоматчиком в со­став 34-го отдельного лыжного батальона. После прохождения горнолыжной подготовки в Мо­лотовской области был направ­лен в Москву, затем его батальон в составе 1-й Гвардейской мо­тострелковой дивизии маршем выступил на Малоярославец и Медынь. Выполняя обходной манёвр, батальон был обнару­жен противником. В результате артиллерийско-миномётного обстрела и пулемётного огня ба­тальон понёс огромные потери. Иван Феоктистович после ране­ния был комиссован.

На войне бывало всякое. Од­нажды на фронте встретились два земляка, как оказалось, од­нополчане 247-го отдельного лыжного батальона Леонид Васильевич Лаптев и Иван Яковлевич Тюрякин. По приказу командования 8 марта 1942 года подразделение долж­но было вступить в бой с фаши­стами недалеко от города Холм на реке Ловать. Леонид Лаптев был тяжело ранен, а вечером того же дня ранение получил и Иван Тюрякин. Оба лежали в го­спиталях. После выздоровления Леонид Васильевич снова рвал­ся на фронт, но там он вскоре пропал без вести. А Иван Яков­левич после госпиталя воевал в составе 345-го гвардейского стрелкового полка командиром отряда, освобождал от фаши­стов Вену. Известно, что он был участником парада Победы в Москве, а демобилизовался лишь в ноябре 1946 года. На­граждён медалью «За взятие Ве­ны», орденом Славы III степени, медалью «За боевые заслуги», «За победу над Германией».

Николай Николаевич Жуков был стрелком в особом лыжном батальоне и 12-м за­градительном отряде. В 864-м стрелковом полку служил сани­таром. Награждён медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией».

Александр Васильевич Горелов с февраля по сентябрь 1942 года был командиром лыжного отряда, потом слу­жил телефонистом в воздуш­но-десантном отряде. Воевал он в составе Северо-Западного фронта, Орловского, Курского, Центрального, 1-го Украинского фронтов. Освобождал Польшу, Германию. Награждён четырьмя медалями «За отвагу», медалью «За боевые заслуги», «За взятие Берлина» и «За победу над Гер­манией».

Александр Горелов

Григорий Степанович Дайбов с августа 1942-го по апрель 1943 года воевал коман­диром отделения в 14-й отдель­ной лыжной бригаде на Северо-Западном фронте, участвовал в Старорусской наступательной операции, стратегической опе­рации «Полярная звезда». Был ранен, комиссован и на фронт уже не вернулся. Награждён дву­мя медалями «За боевые заслу­ги», медалью «За отвагу» и «За победу над Германией».

Александр Андреевич Мысляев воевал в составе 30-го лыжного полка и 31-й стрел­ковой дивизии с сентября 1941-го по февраль 1943 года. Участвовал в боях в районе города Старая Русса. Награждён медалью «За боевые заслуги» и «За победу над Германией».

Ещё двое наших земляков по­сле тяжёлых ранений были ко­миссованы. Это Николай Его­рович Галицков, воевавший стрелком в 581-м лыжном стрел­ковом полку с декабря 1942 года по август 1943 года, и Виктор Алексеевич Шипулин, стар­шина лыжной роты 3-й лыжной бригады, воевавший с августа 1942 года по апрель 1943-го.

Оба награждены медалями «За победу над Германией».

Материал подготовлен краеведами клуба «Тихое зимовье»

по материалам газеты «За цветные металлы».

Для сведения

К началу Великой Отечественной войны Кыштым был центром боль­шого индустриально-аграрного района с населением в 50 тысяч че­ловек. По данным на 1 января 1941 года, в самом городе проживало около 20 тысяч человек. К 1 октября 1944-го городское население увеличилось до 37 тысяч жителей.