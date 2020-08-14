Герои и подвиги. Маршрутами лыжных батальонов
Вчера, 14:00 Категория: Герои и подвиги
71
0
Враги называли бойцов лыжных батальонов «снежными призраками» и «белыми дьяволами».
Они незаметно проникали в тыл фашистов, уничтожали штабы, склады с боеприпасами
и продовольствием. ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ.
В ходе Великой Отечественной войны красноармейцы массово встали на лыжи. Подготовка лыжных отрядов проходила и в Кыштыме.
В кратчайшие сроки лыжникам нужно было стать боеспособными, освоить быстрый спуск и подъём, стрельбу из винтовки, автомата, пулемёта, метание гранаты. К занятиям привлекались все бойцы народного ополчения, всевобуча (всеобщее военное обучение – Прим. авт.), юноши и девушки, состоящие в резерве Красной армии.
Зачёт за 100 километров
Оценить уровень подготовки лыжников помогало проведение кроссов. Так, в январе 1942 года планировалось поставить на лыжи не менее пяти тысяч человек. В период подготовки проводились соревнования среди санитарных дружинниц, бойцов всевобуча и других подразделений.
Отдельных работников комсомольских и профсоюзных организаций критиковали за неразворотливость в подготовке к проведению кросса и недостаток лыж. Например, участники забега на Кузнечихинском руднике изготовили для себя всего 15 пар лыж, хотя могли сделать больше 100. Изготовление лыж тогда не считалось трудным делом.
Всего по Кыштымскому району в тот год в кроссе приняло участие 2020 человек, из них в нормативы уложилось 1698 – это в два раза больше, чем в 1941 году.
Первое место тогда заняли участники из ремесленного училища № 12, второе – лыжники медицинской школы, третье досталось начальной школе № 3.
В ноябре 1942-го в газете «За цветные металлы» вновь опубликовали призыв к лыжной подготовке. Комплектование отрядов проводилось за счёт молодёжи 1925–1926 годов рождения, военнообязанных бойцов подразделения всевобуча, а также учеников ремесленного училища и других образовательных учреждений. Одновременно с этим проходило оборудование общегородской лыжной базы в Кыштыме.
К первому декабря приступили к тренировочным занятиям при фабриках, заводах и школах. При клубе медеэлектролитного завода ежедневно занималось 17 инструкторов. После сдачи зачёта каждый из них обучал лыжников. За время тренировок, предшествующих зачёту, юноша должен был пройти не менее 100 километров, девушка – 60. Всего по Кыштымскому району в профсоюзно-комсомольском лыжном кроссе приняло участие 959 человек, из них уложилось в нормы 879 человек.
19 декабря 1943 года команда из 29 человек получила приказ: пройти на лыжах из Кыштыма в Касли. Большую часть пути пришлось преодолевать ночью по пересечённой местности. Команда отлично справилась со своей задачей: 67 километров были пройдены за десять часов, причём без отстающих.
Элита Красной Армии
С начала Великой Отечественной войны в Кыштымском районе активно проводился сбор лыж для Красной армии. В ноябре 1941 года 150 пар лыж собрали в школе № 1, на Теченской наждачной фабрике и механическом заводе. В декабре добавилось ещё 586 пар. А на лыжной фабрике в 1941-м изготовили для фронта 36 456 пар лыж.
Предварительная подготовка личного состава перед отправкой на фронт проводилась в различных городах. Так, лыжные батальоны готовились в Кургане, Челябинске, Свердловске, Перми, Казани, Кирове, Злато-усте, Томске. Именно они да ещё и бригады в силу приспособленности к боевым действиям в зимних условиях шли на острие наступления в глубокий вражеский тыл. Стимулом к активным тренировкам стали газетные статьи об успехах, мужестве, отваге и смелости наших лыжников на войне.
В первую очередь в лыжники принимали спортсменов, сибиряков-охотников, значкистов ГТО и крепких ребят, способных переносить ночные зимовки и знающих, как построить из веток в снегу «лежбище». Хотя порой у них не оставалось сил вырыть даже снеговую яму – спали под открытым небом.
Лыжные батальоны считались элитой Красной армии. Подготовка бойцов начиналась ещё до выпадения снега. Лыжню «торили», настелив солому. Проводились практические занятия с ночёвками в лесу, а также переходами по 30-40 километров с полной выкладкой, что занимало от трёх до пяти дней. Обучение было рассчитано на пять месяцев, но обстановка на фронте не всегда позволяла проводить предварительную подготовку. Иногда она составляла всего один-два месяца, иногда и меньше.
В январе 1943 года многие лыжные батальоны участвовали в прорыве блокады Ленинграда, затем в разгроме немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом в феврале 1943-го, в освобождении Новгорода с 14 января по первое февраля 1944 года.
Земляки на поле боя
Пока неизвестно точно, сколько человек из Кыштыма воевали в составе лыжных батальонов и бригад, но примеры их героизма, к счастью, сохранились до наших дней.
Алексей Васильевич Абакумов воевал стрелком в составе 21-го отдельного лыжного батальона с ноября 1941 по ноябрь 1943 года. Этот батальон из 516 человек, войдя в состав московской зоны обороны, занимал рубеж Черкизово – Пироговский с задачей не допустить прорыва противника в столицу. Он обеспечивал правый фланг обороны города до прибытия 11-й кавалерийской дивизии, после чего был передан 31-й армии Калининского фронта. Впоследствии этот батальон воевал в составе Юго-Западного фронта. Бойцы проводили повседневную разведку, участвовали в боях в Харьковской и Курской областях и освободили от фашистов более десяти населённых пунктов.
В июне 1942 года батальон попал в окружение, и многие бойцы пропали без вести. После переформирования и пополнения он принял участие в Сталинградской битве.
Иван Феоктистович Бакланов в октябре 1941-го был зачислен автоматчиком в состав 34-го отдельного лыжного батальона. После прохождения горнолыжной подготовки в Молотовской области был направлен в Москву, затем его батальон в составе 1-й Гвардейской мотострелковой дивизии маршем выступил на Малоярославец и Медынь. Выполняя обходной манёвр, батальон был обнаружен противником. В результате артиллерийско-миномётного обстрела и пулемётного огня батальон понёс огромные потери. Иван Феоктистович после ранения был комиссован.
На войне бывало всякое. Однажды на фронте встретились два земляка, как оказалось, однополчане 247-го отдельного лыжного батальона Леонид Васильевич Лаптев и Иван Яковлевич Тюрякин. По приказу командования 8 марта 1942 года подразделение должно было вступить в бой с фашистами недалеко от города Холм на реке Ловать. Леонид Лаптев был тяжело ранен, а вечером того же дня ранение получил и Иван Тюрякин. Оба лежали в госпиталях. После выздоровления Леонид Васильевич снова рвался на фронт, но там он вскоре пропал без вести. А Иван Яковлевич после госпиталя воевал в составе 345-го гвардейского стрелкового полка командиром отряда, освобождал от фашистов Вену. Известно, что он был участником парада Победы в Москве, а демобилизовался лишь в ноябре 1946 года. Награждён медалью «За взятие Вены», орденом Славы III степени, медалью «За боевые заслуги», «За победу над Германией».
Николай Николаевич Жуков был стрелком в особом лыжном батальоне и 12-м заградительном отряде. В 864-м стрелковом полку служил санитаром. Награждён медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией».
Александр Васильевич Горелов с февраля по сентябрь 1942 года был командиром лыжного отряда, потом служил телефонистом в воздушно-десантном отряде. Воевал он в составе Северо-Западного фронта, Орловского, Курского, Центрального, 1-го Украинского фронтов. Освобождал Польшу, Германию. Награждён четырьмя медалями «За отвагу», медалью «За боевые заслуги», «За взятие Берлина» и «За победу над Германией».
Александр Горелов
Григорий Степанович Дайбов с августа 1942-го по апрель 1943 года воевал командиром отделения в 14-й отдельной лыжной бригаде на Северо-Западном фронте, участвовал в Старорусской наступательной операции, стратегической операции «Полярная звезда». Был ранен, комиссован и на фронт уже не вернулся. Награждён двумя медалями «За боевые заслуги», медалью «За отвагу» и «За победу над Германией».
Александр Андреевич Мысляев воевал в составе 30-го лыжного полка и 31-й стрелковой дивизии с сентября 1941-го по февраль 1943 года. Участвовал в боях в районе города Старая Русса. Награждён медалью «За боевые заслуги» и «За победу над Германией».
Ещё двое наших земляков после тяжёлых ранений были комиссованы. Это Николай Егорович Галицков, воевавший стрелком в 581-м лыжном стрелковом полку с декабря 1942 года по август 1943 года, и Виктор Алексеевич Шипулин, старшина лыжной роты 3-й лыжной бригады, воевавший с августа 1942 года по апрель 1943-го.
Оба награждены медалями «За победу над Германией».
Материал подготовлен краеведами клуба «Тихое зимовье»
по материалам газеты «За цветные металлы».
Для сведения
К началу Великой Отечественной войны Кыштым был центром большого индустриально-аграрного района с населением в 50 тысяч человек. По данным на 1 января 1941 года, в самом городе проживало около 20 тысяч человек. К 1 октября 1944-го городское население увеличилось до 37 тысяч жителей.