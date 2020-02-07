Жители Кыштыма встали на лыжи

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В минувшую субботу на Верхне-Кыштымском пруду возле третьей школы состоялась «Лыжня России – 2020». Гостями большого спортивного праздника стали жители нашего города всех возрастов.

Торжественное открытие соревнований началось с приветственного адреса от министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина. В этом году 38-я по счёту «Лыжня России» проводилась в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни», главная цель которого – привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом более половины населения нашей страны.

Первыми на старт вышли участники VIP-забега. Десять спортсменов из числа руководителей различных организаций и предприятий пробежали дистанцию в один километр. Среди мужчин первым финишировал Андрей Черненков, среди женщин – Татьяна Кузнецова.

За ними стартовали самые маленькие участники соревнований – дети до семи лет. И хотя не обошлось без падений, детвора финишировала с радостью и свежим румянцем на лице. Среди мальчиков самым быстрым оказался Георгий Бегджиков, среди девочек – Алиса Сырейщикова.

Спортивные забеги были рассчитаны на опытных лыжников и тех, кто занимается в лыжных секциях детско-юношеской спортивной школы. Девушкам и женщинам предстояло пробежать два либо три километра, в зависимости от возраста, юношам и мужчинам – от двух до пяти километров. В разных возрастных категориях первыми финишировали Мария Брялина, Анастасия и Екатерина Дюкаревы, Дарья Курчавова, Екатерина Гуменюк, Василий Кудинов, Семён Климутко, Дмитрий Малёв, Иван Симонов и Иван Свалов.

Самым маленьким участником «Лыжни России» стал четырёхлетний Витя Бронников, а самым возрастным – Иван Бронников. В предстоящее воскресенье Иван Николаевич будет отмечать своё 80-летие.

Всего в Кыштыме на старт вышел 781 человек. Фоторепортаж с «Лыжни России» – в предстоящем номере газеты «Кыштымский рабочий».