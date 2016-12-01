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Челябинский бизнесмен подарил школьникам Кыштыма лыжные комплекты

Автор: КР от Сегодня, 11:35 Категория: Образование

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Бизнесмен из Челябинска Владислав Ледянкин подарил школьникам посёлка Слюдорудник 15 новеньких лыжных комплектов. В них вошли ботинки, лыжи и палки.

 

Как сообщила «КР» директор школы № 9 Ркия Шамшеева, по старой доброй традиции дети получили новогодние подарки ещё и от Кыштымского горно-обогатительного комбината и ООО «Русский кварц». Каждому ученику вручили игрушку, канцелярский набор и сладости.

 

Кроме того, некоторые получили денежные премии за хорошую учёбу от директора спортивно-туристического центра «Провинция» Андрея Акимова. Не осталась в стороне и староста посёлка Оксана Киселёва – она преподнесла всем сладкие подарки.

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