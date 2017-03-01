В Кыштыме на горные лыжи встали барашки и куриные окорочка

Автор: КР от Вчера, 15:41 Категория: Спорт

В горнолыжном комплексе «Егоза» завершились соревнования по горным лыжам и сноуборду в дисциплине параллельный слалом. За победу в них сражались 74 спортсмена из самых разных уголков Челябинской области.

Если среди лыжников лучшими были жители Озёрска, то в сноуборде отличились представители Кыштыма. Среди девушек первое место заняла Анастасия Щелгачёва, второй стала её сестра Дарья. Среди юношей в возрасте до 30 лет «серебро» завоевал Кирилл Богаткин, «бронзу» – Михаил Киселёв.

По традиции, популярные весенние соревнования сопровождаются костюмированным катанием. На горные лыжи в этот день встают призраки, зайчики, скелеты, барашки, солнышки и даже… куриные окорочка. Приз за самый лучший костюм в этом сезоне достался Деду Морозу Владимиру Кулешову из Озёрска.