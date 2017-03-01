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В Кыштыме на горные лыжи встали барашки и куриные окорочка

Автор: КР от Вчера, 15:41 Категория: Спорт

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В горнолыжном комплексе «Егоза» завершились  соревнования по горным лыжам и сноуборду в дисциплине параллельный слалом. За победу  в них сражались 74 спортсмена из самых разных уголков Челябинской области.

 

Если среди лыжников  лучшими были жители Озёрска, то в сноуборде отличились представители Кыштыма. Среди девушек первое место заняла Анастасия Щелгачёва, второй стала  её сестра Дарья. Среди  юношей в возрасте до 30 лет «серебро» завоевал  Кирилл Богаткин, «бронзу» – Михаил Киселёв.

 

По традиции, популярные весенние соревнования сопровождаются костюмированным катанием.  На горные лыжи в этот день встают призраки, зайчики, скелеты, барашки, солнышки и даже… куриные окорочка.  Приз за самый лучший костюм в этом сезоне достался Деду Морозу Владимиру Кулешову из Озёрска.

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