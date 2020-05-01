Герои и подвиги. Участник Великой Отечественной войны из Кыштыма Алексей Сергеевич Суворов

Сегодня, 11:19 Категория: Герои и подвиги

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Алексей Сергеевич Суворов (слева), Саратовское училище, 1940 год. ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.

Шёл ожесточённый бой. Прогремел взрыв. Старшего лейтенанта Алексея Суворова засыпало землёй. «Где командир? Где Суворов? – закричал его закадычный друг Василий Чмелёв. – Шли в атаку, рядом был!» – «Кажется, вот здесь», – наперебой говорили бойцы, указывая на разные места. Чмелёв бросился разгребать землю руками и нашёл-таки друга.

В одиночку – под обстрел

Алексей Сергеевич Суворов родился в деревне Крылово Пермской области. Позднее семья переехала в село Аряш, где Алексей поступил в Сарапульский лесной техникум на курсы проммастеров подсочного хозяйства. До армейской службы работал заведующим аряшского клуба. В Кыштым он приехал после войны. Но обо всём по порядку…

В 1937 году Алексея Суворова призвали в ряды Красной армии. Службу он проходил в пограничных войсках в Благовещенске, затем был отправлен воевать с финнами. А в 1940 году направили в Саратовское военное училище на курсы младших лейтенантов.

В 1942 году в Хабаровске была сформирована 102 стрелковая дивизия, куда направили пограничников Дальневосточного округа, в том числе и Алексея Суворова. В феврале 1943-го дивизию перебросили на Курскую дугу, где советские войска заняли позиции на западной части северного фаса в районе города Дмитровск-Орловский. 25 апреля наш герой был ранен, его направили в Рязанский эвакогоспиталь.

После лечения Суворов продолжил воевать в 497 стрелковом полку 135 стрелковой дивизии.

Во время преследования противника у деревни Харлеевка Орловской области Алексей ночью установил связь с 791 полком, а когда полк выходил из окружения, выполнял задания по разведке: отправлялся в населённые пункты, когда через них продвигались немецкие танки, и докладывал об обстановке командиру полка.

В бою под деревней Колодезцы Калужской области немцы держали лощину, через которую предстояло пройти нашим бойцам. Противники вели обстрел из танка. Лейтенант Суворов открыл ответный огонь длинными очередями из автомата, тем самым вызвав огонь на себя, а полк в это время двинулся вперёд.

Алексей всегда первым шёл в бой, воодушевляя своих товарищей. При наступлении в Польше 26 января 1945 года он уже был командиром роты и умело руководил военной операцией. Благодаря правильной расстановке огневых средств, обеспечил успешное продвижение своих бойцов. Понеся малые потери, они уничтожили более 100 немецких солдат и офицеров, взяли в плен полковника и 15 солдат. За умелое командование, храбрость, самоотверженность старший лейтенант Суворов был представлен к ордену Отечественной войны II степени. Тогда на груди героя уже были два ордена Красной Звезды.

1945 год.

Вступил в схватку с волками

В апреле 1945 года старшего лейтенанта Суворова в качестве оперуполномоченного направили в фильтрационный лагерь, находящийся в Польше. Там он и встретил Победу. Затем была служба в исправительно-трудовом лагере, работа на строительстве лагерей в Улан-Удэ и на Сахалине.

В мае 1953-го участника Великой Отечественной войны уволили в запас, и Алексей Сергеевич вместе с семьёй поехал в Свердловск к брату. Тот предложил жить и работать в этом городе, но фронтовик не любил суеты. Чтобы определиться с местом проживания, Суворов сел в поезд у окна, а когда тот остановился в Кыштыме, вышел на станции. Городок ему понравился. Здесь он и обосновался. Устроился на машиностроительный завод начальником транспортного цеха, потом работал начальником снабжения мясокомбината.

Во время войны Алексей Сергеевич дважды был ранен и дважды контужен, так и жил с осколком в ключице. На предложение врачей удалить его отказывался. В 1973 году у фронтовика заболела нога. Сделали рентген – оказалось, что в ноге находится ещё один осколок, о котором он даже не подозревал. Врачи снова предложили убрать осколки, на что он твёрдо ответил: «Они со мной с войны живут, вырезать не надо!»

Алексей Сергеевич Суворов на протяжении всей жизни оставался в хорошей спортивной форме. В 50 лет легко крутил солнце на турнике, установленном напротив дома, чем удивлял и восхищал соседей, сына и его друзей. А ещё был заядлым рыбаком и охотником, отличным волчатником. В шестидесятых годах в Челябинской области развелось очень много волков, приходилось их истреблять. В газете «Труд» даже опубликовали информацию о том, что Алексей Суворов из Кыштыма убил трёх хищников. В тот раз в капкан попалась волчица, а когда охотник подошёл к ней, на него набросились два волка. С ними наш герой тоже справился.

О войне Алексей Сергеевич не любил говорить, тяжело было вспоминать фронтовую жизнь. Умер он в 1996 году в возрасте 80 лет.

В день Великой Победы его семья как всегда соберётся за столом, чтобы почтить память своего отца, деда и прадеда, офицера, геройски защищавшего нашу Родину, и вспомнить о его славном боевом пути и делах в мирной жизни.

На заставе, 1939 год.

Александр СУВОРОВ, сын:

У папы был идеальный музыкальный слух. Он играл на гитаре, пианино, аккордеоне, гармони и саксофоне. Причём был самоучкой! Когда его гармонь износилась, он каждый год перед своим днём рождения шёл в пункт проката и брал на неделю аккордеон

Статью подготовила Елена РЕННЕР, краевед.