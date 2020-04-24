Герои и подвиги. Участник Великой Отечественной войны из Кыштыма Константин Платонович Канаев

Сегодня, 16:00 Категория: Герои и подвиги

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Константин Платонович Канаев родился в Белорецком районе Башкортостана в 1912 году. Это место является исторической родиной башкир-катайцев – племени опытных скотоводов, охотников и рыболовов. Во второй половине XIX века в районе Инзера зародилась лесопромышленность, позднее – горное дело и металлургия. Появились чугуноплавильные заводы.

В 1930-м году Константин Канаев вместе с другими переселенцами из Башкирии прибыл к месторождению колчеданно-полиметаллических руд и баритовых песков. Ещё в 1926-м переселенцы из Башкирии основали в этих местах посёлок с первоначальным названием Северная Кузнечиха, а ниже по течению реки Егозы расположился посёлок Южная Кузнечиха. Люди жили в землянках. А когда в окрестностях обнаружили золотую жилу и месторождение колчеданно-полиметаллических руд, началось строительство рудника и золотопромывальной фабрики. В посёлок стали приезжать рабочие с семьями, строилось жильё. В Северную Кузнечиху приехал мыть золото и восемнадцатилетний Константин Канаев. Здесь же он женился, в семье родилось двое детей.

Когда началась Великая Отечественная война, Константину было 29 лет. В июне 1941 года его отправили на курсы по подготовке младших офицеров, а через год, 10 июня 1942-го, он уже в звании младшего лейтенанта стал командиром взвода стрелкового батальона 735-го стрелкового полка 166-й стрелковой дивизии.

Первую свою награду, орден Красной Звезды, Константин Канаев получил 29 января 1944 года за бои по обороне шоссейной дороги под деревней Скоблы Меховского района (в Беларуси). Тогда его взвод атаковали две роты противника, но получили отпор.

В этом бою Константин уничтожил автомашину, два расчёта станковых пулемётов и 10 немецких солдат. В одном из боёв летом 1944 года бойцы под командованием Канаева подбили пять вражеских танков, остальные повернули назад. Всё благодаря тому, что наши герои вели точный и своевременный огонь по боевым порядкам, поддерживая огнём противотанковых пушек другие подразделения батальона.

Надо отметить, что на фронте 45-миллиметровые противотанковые пушки солдаты называли «Прощай, Родина». Стояли батареи почти на одной линии с пехотой и сполна получали то, что сыпалось от немцев на передний край: мины, снаряды, бомбы.

За эти бои Константин Канаев был представлен командиром полка к ордену Красного Знамени, но по ходатайству командира 166 стрелковой дивизии генерал-майора Анисима Илларионовича Светлякова кыштымец получил более высокую награду – орден Александра Невского.

После Великой Отечественной войны Константин Платонович Канаев вернулся в посёлок Северная Кузнечиха. Спустя 40 лет после Великой Победы он был удостоен ещё одной награды – ордена Отечественной войны I степени.

Материал подготовлен Алексеем МЕЛЕНТЬЕВЫМ.