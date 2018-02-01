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В Кыштыме ажиотажа среди родителей будущих первоклассников нет

Автор: КР от Сегодня, 09:58 Категория: Образование

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Вчера в нашем городе началась приёмная кампания по зачислению первоклашек в школы Кыштымского городского округа. Вплоть до 30 июня подать соответствующие заявления смогут только родители или законные представители тех будущих учеников, которые проживают на закреплённой за образовательной организацией территории.

 

– За нами закреплён район Нижнего Кыштыма. И в связи с тем, что он достаточно большой, мы разработали график приёма заявлений по улицам, – сказала сайту «КР» директор начальной школы № 2 Надежда Жилинская. – Родители ознакомились с этим графиком на нашем сайте, поэтому ажиотажа среди них нет.

 

В первый день приёмной кампании в эту школу поступило десять заявлений, тогда как в прошлые года их количество доходило до 60 в день. Всего вторая начальная школа в следующем учебном году готова принять более 140 первоклассников.

 

Родители не торопятся подавать документы и в десятую школу. По словам директора Татьяны Ерошкиной, пока секретарь принял только шесть заявлений. Осталось 54 вакантных места. А вот 13-я школа в сентябре откроет свои двери для сотни первоклашек. Но и там родительской оживлённости не наблюдают – поступило пока восемь заявлений.

 

С 1 июля по 5 сентября можно подать заявления в школы независимо от места жительства.  Сделать это можно лично в образовательной организации или через интернет. Заявка на зачисление в электронном виде подаётся через портал Госуслуг или через информационную систему «Образование Челябинской области».

 

Подробнее о правилах приёма первоклассников можно ознакомиться на сайтах школ Кыштымского городского округа.

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