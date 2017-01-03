Со следующей недели в школах Кыштыма начнётся электронный приём будущих первоклассников

Автор: КР от Сегодня, 14:10 Категория: Образование

С 1 февраля подать заявление на зачисление будущего первоклассника в школу можно подать, не выходя из дома. Для этого родители или иные законные представители ребёнка должны зайти на портал образовательных услуг, выбрать в списке муниципалитетов «Кыштымский городской округ» и заполнить формы во вкладке «Регистрация в первый класс».

После этого посетить школу лично всё-таки придётся – туда необходимо принести оригиналы документов. Сроки их предъявления каждое образовательное учреждение устанавливает самостоятельно. О них можно узнать на сайтах школ.

Как сообщил сайту «КР» начальник отдела информатизации управления по делам образования администрации Кыштымского городского округа Александр Зубаиров, приём детей, проживающих на территории, закреплённой за школой, ведётся с 1 февраля по 30 июня. Приём остальных первоклассников начинается с 1 июля.