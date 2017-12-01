Школьница из Кыштыма удостоилась именной стипендии губернатора

Автор: КР от Вчера, 16:27 Категория: Образование

В этом году 65 учеников Челябинской области стали обладателями именной стипендии губернатора для поддержки талантливой молодёжи. В их рядах наша землячка – одиннадцатиклассница школы №1 Дарья Числова.

Торжественное вручение сертификатов губернаторской стипендии прошло в Челябинске на базе завода «Конар». Для школьников провели экскурсию по заводу, а после награждения их пригласили на фуршет.

При выборе кандидатов учитывались все их достижения за прошлый учебный год. Напомним, Дарья в прошлом году вошла в резерв сборной России по карате, победила на муниципальном этапе и стала номинантом на областном этапе конкурса «Ученик года».

Также она является председателем комиссии по спорту общественной молодёжной палаты Кыштымского городского округа. Самый значимый личный проект Дарьи, по её словам, это организация Большой недели спорта в Кыштыме.



