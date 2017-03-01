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Школьники Кыштыма достойно выступают на региональных олимпиадах

Автор: КР от Сегодня, 09:28 Категория: Образование

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В прошлом году Анастасия Устинова победила в городском конкурсе "Ученик года".

 

Подведены итоги регионального этапа всероссийской олимпиады среди школьников с 9 по 11 класс. Пятеро кыштымских учеников попали в число призёров и победителей.

 

Девятиклассник из школы № 13 Владислав Свердлов успешно справился с олимпиадными заданиями по ОБЖ. Ученик Вадима Александровича Калинина занял четвёртое место из ста возможных. Хорошие результаты показала в этой же олимпиаде и одиннадцатиклассница Дарья Позднякова. Она тоже из тринадцатой школы, и тоже основы безопасности у Калинина.

 

Чётвёртое место из ста в олимпиаде по физкультуре заняла ученица 11 класса средней школы № 2 Юлия Краснова.

 

Одиннадцатиклассница школы № 13 Анастасия Устинова стала призёром сразу в двух олимпиадах регионального уровня. Она вошла в число сильнейших по русскому языку и обществознанию.

 

Одиннадцатиклассница первой школы Анастасия Соколова – стала четвёртой из 43 знатоков мировой художественной культуры.

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