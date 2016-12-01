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Будущие политики родом из Кыштыма предлагают интересные идеи

Автор: КР от Сегодня, 10:31 Категория: Политика

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Набор кандидатов в Молодёжную палату при Собрании депутатов Кыштымского городского округа нашего города продлён до конца января. На вчерашний день заявления подали 17 кыштымцев в возрасте от 14 до 30 лет. Молодыми политиками хотят стать семеро школьников, пятеро студентов и столько же работающих.

 

Как уже сообщалось на сайте «КР», всем желающим попасть в члены Молодёжной палаты нужно предоставить в аппарат Собрания депутатов авторские проекты, отражающие проблемы и пути их решения современной молодёжи Кыштыма. Именно по ним и будут оценивать кандидатов.

 

Среди уже обоснованных идей есть несколько довольно интересных. Так, есть предложения проводить в нашем городе еженедельные здоровые субботы, организовать велопробег, посвящённый предстоящему в 2017 году юбилею Кыштыма.

 

Ученица первой школы Дарья Числова, вошедшая в сборную России по каратэ, предлагает туристические квесты, в которых будут и спортивная, и интеллектуальная составляющая. Благодаря таким квестам их участники будут изучать историю города, памятники архитектуры, знакомиться с туристическими направлениями округа.

 

Заявки в члены Молодёжной палаты принимаются в 310-м кабинете здания администрации. Телефон для справок: 4-12-15.

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