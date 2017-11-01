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В Кыштыме во второй раз пройдёт географический диктант

Автор: КР от Вчера, 12:41 Категория: Образование

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Как и в прошлом году, площадкой для проведения ежегодной международной образовательной акции станет один из учебных кабинетов третьей школы. Проверить свои знания в области географии сможет любой желающий.

 

Эта акция проводится по инициативе президента РФ Владимира Путина. Все задания будут представлены в виде 30 тестов, разделённых на три тематических блока. Сначала все ответят на вопросы, касающиеся географических понятий и терминов, затем поработают с картой. А напоследок определят географический объект по отрывкам из художественных произведений и дневников путешественников.

 

– По образованию я учитель географии, к тому же веду кружок краеведения, но даже мне некоторые задания показались сложными, – сказала сайту «КР» заместитель директора по учебной работе станции юных туристов «Странник» Лариса Беломестных, писавшая географический диктант в прошлом году. – Правильно я ответила лишь на 80 процентов вопросов.

 

По информации директора кыштымского Центра  развития туризма, куратора проекта Алины Шмариной, для участия в диктанте необходимо отправить заявку с указанием фамилии, имени, отчества, места учёбы или работы и возраста на электронную почту kgotour@mail.ru.

 

Географический диктант состоится в  воскресенье, 26 ноября, в 12 часов. Ознакомиться с заданиями прошлых лет можно на сайте Русского географического общества или на официальной странице акции в соцсети «В Контакте».

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