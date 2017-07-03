Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » Разведчицы из Кыштыма проводят каникулы на берегу Большой Акули

Разведчицы из Кыштыма проводят каникулы на берегу Большой Акули

Автор: КР от Сегодня, 13:03 Категория: Образование

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

В минувшую среду воспитанники объединения «Юные разведчицы» станции туристов «Странник» отправились в поход-экспедицию на берег озера Большая Акуля.

 

Как сказала сайту «КР» заместитель директора станции «Странник» Татьяна Щербакова, 15 девочек-подростков вместе с руководителями Любовью Германовной Бахаревой и Анной Леонидовной Чугуновой будут жить в палатках на берегу озера до 27 июля.

 

– За это время наши разведчицы смогут выполнить нормативы и повысить свои разряды, – говорит Татьяна Щербакова. – Дети закрепят полезные навыки – разведение костра, приготовление еды в походных условиях и другие.

 

В объединении «Юные разведчицы» занимаются девочки с пятого класса.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter