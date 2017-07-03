Разведчицы из Кыштыма проводят каникулы на берегу Большой Акули
Автор: КР от Сегодня, 13:03 Категория: Образование
В минувшую среду воспитанники объединения «Юные разведчицы» станции туристов «Странник» отправились в поход-экспедицию на берег озера Большая Акуля.
Как сказала сайту «КР» заместитель директора станции «Странник» Татьяна Щербакова, 15 девочек-подростков вместе с руководителями Любовью Германовной Бахаревой и Анной Леонидовной Чугуновой будут жить в палатках на берегу озера до 27 июля.
– За это время наши разведчицы смогут выполнить нормативы и повысить свои разряды, – говорит Татьяна Щербакова. – Дети закрепят полезные навыки – разведение костра, приготовление еды в походных условиях и другие.
В объединении «Юные разведчицы» занимаются девочки с пятого класса.
Комментарии
Группа «На-На» выступит в одном из посёлков Кыштыма (Настя Крохалёва)
спасибо) >>>
Группа «На-На» выступит в одном из посёлков Кыштыма (9193022937)
Анастасия, да выступление группы "На-на" в силе) >>>
Группа «На-На» выступит в одном из посёлков Кыштыма (Настя Крохалёва)
Выступление группы еще в силе? >>>
В Кыштыме любители уличных попоек всё чаще нарываются на штрафы (Горожанин)
Чуть больше 10% взысканных штрафов... Сразу вспоминается про "суровые законы" и "необязательность исполнения". >>>
Кыштым прирастает детскими игровыми городками (Горожанин)
Отличные новости, особенно - в последнем абзаце. Укажите, пожалуйста, какие 17 дворов попали в эту программу, что бы мы за них порадовались. Есть ли планы и сроки насчет остальных дворов? >>>
Все комментарии