Разведчицы из Кыштыма проводят каникулы на берегу Большой Акули

Автор: КР от Сегодня, 13:03 Категория: Образование

В минувшую среду воспитанники объединения «Юные разведчицы» станции туристов «Странник» отправились в поход-экспедицию на берег озера Большая Акуля.

Как сказала сайту «КР» заместитель директора станции «Странник» Татьяна Щербакова, 15 девочек-подростков вместе с руководителями Любовью Германовной Бахаревой и Анной Леонидовной Чугуновой будут жить в палатках на берегу озера до 27 июля.

– За это время наши разведчицы смогут выполнить нормативы и повысить свои разряды, – говорит Татьяна Щербакова. – Дети закрепят полезные навыки – разведение костра, приготовление еды в походных условиях и другие.

В объединении «Юные разведчицы» занимаются девочки с пятого класса.