В Кыштыме впервые начнут обучать будущих экономистов бесплатно
Автор: КР от Сегодня, 12:12 Категория: Образование
В кыштымском филиале Южно-Уральского государственного колледжа приёмная кампания в самом разгаре. В этом году здесь планируют зачислить на различные специальности и направления 175 первокурсников.
На сегодня документы на обучение подали около ста абитуриентов. В основном это выпускники девятых классов кыштымских школ. Но есть и иногородние студенты. Только за вчерашний день в кыштымский филиал ЮУГК подали документы пятеро карабашцев.
Как сказала сайту «КР» заместитель руководителя филиала Елена Шипулина, впервые в этом году обучение по специальности «Экономика» будет вестись на бюджетной основе. Не исключено, что именно это нововведение и привлекло новых студентов – желающих освоить азы экономики и бухгалтерского учёта теперь больше, чем было в предыдущие годы. С 1 сентября к обучению приступят 25 будущих экономистов.
– Востребована и профессия повара, – говорит Елена Геннадьевна. – Она входит в ТОП-50 самых рейтинговых на сегодня в России профессий. Традиционно высок спрос на «технологию машиностроения».
Приёмная кампания продлится до 15 августа.
Комментарии
Группа «На-На» выступит в одном из посёлков Кыштыма (Настя Крохалёва)
спасибо) >>>
Группа «На-На» выступит в одном из посёлков Кыштыма (9193022937)
Анастасия, да выступление группы "На-на" в силе) >>>
Группа «На-На» выступит в одном из посёлков Кыштыма (Настя Крохалёва)
Выступление группы еще в силе? >>>
В Кыштыме любители уличных попоек всё чаще нарываются на штрафы (Горожанин)
Чуть больше 10% взысканных штрафов... Сразу вспоминается про "суровые законы" и "необязательность исполнения". >>>
Кыштым прирастает детскими игровыми городками (Горожанин)
Отличные новости, особенно - в последнем абзаце. Укажите, пожалуйста, какие 17 дворов попали в эту программу, что бы мы за них порадовались. Есть ли планы и сроки насчет остальных дворов? >>>
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