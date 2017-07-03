В Кыштыме впервые начнут обучать будущих экономистов бесплатно

Автор: КР от Сегодня, 12:12 Категория: Образование

В кыштымском филиале Южно-Уральского государственного колледжа приёмная кампания в самом разгаре. В этом году здесь планируют зачислить на различные специальности и направления 175 первокурсников.

На сегодня документы на обучение подали около ста абитуриентов. В основном это выпускники девятых классов кыштымских школ. Но есть и иногородние студенты. Только за вчерашний день в кыштымский филиал ЮУГК подали документы пятеро карабашцев.

Как сказала сайту «КР» заместитель руководителя филиала Елена Шипулина, впервые в этом году обучение по специальности «Экономика» будет вестись на бюджетной основе. Не исключено, что именно это нововведение и привлекло новых студентов – желающих освоить азы экономики и бухгалтерского учёта теперь больше, чем было в предыдущие годы. С 1 сентября к обучению приступят 25 будущих экономистов.

– Востребована и профессия повара, – говорит Елена Геннадьевна. – Она входит в ТОП-50 самых рейтинговых на сегодня в России профессий. Традиционно высок спрос на «технологию машиностроения».

Приёмная кампания продлится до 15 августа.