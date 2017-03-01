В Кыштыме востребованную профессию повара-кондитера теперь придётся осваивать дольше

Автор: КР от Сегодня, 10:32 Категория: Образование

Это связано с тем, что данная профессия, согласно утверждённому списку правительства России, вошла в ТОП-50 самых востребованных на рынке труда. А потому и подготовка таких специалистов должна вестись более качественно. С нового учебного года будущим поварам придётся учиться не два года и десять месяцев, как это было раньше, а три года и десять месяцев.

– Эта профессия востребована не только работодателями, но и выпускниками школ, – сказала сайту «КР» руководитель кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа Марина Ерёмина. – В прошлом году на 25 мест было подано 60 заявлений. Зачисление, как и на другие специальности, проводится по результатам конкурса аттестатов. Профессию повара осваивают выпускники девятых классов, и только на бюджетной основе.

По словам Марины Леонидовны, за плиту охотно встают не только девушки, но и юноши. Их на отделении «Повар-кондитер» – почти половина.

ТОП-50 самых востребованных профессий открывает автомеханик. Этим навыкам также обучают в филиале Южно-Уральского государственного колледжа.

Узнать о других направлениях, а также о правилах поступления, можно в День открытых дверей. Он пройдёт в кыштымском филиале ЮУГК 7 апреля в 14 часов.