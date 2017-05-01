В Кыштыме теперь можно бесплатно выучиться на бухгалтера

Автор: КР от Вчера, 15:57 Категория: Образование

В будущем учебном году в местном филиале Южно-Уральского государственного колледжа станет на 25 первокурсников больше. Как сообщила сайту «КР» директор Марина Ерёмина, именно столько бюджетных мест появится на специальности «Экономика и бухгалтерский учёт». Раньше получить образование по этому направлению можно было только на платной основе.

Ещё одно новшество ждёт абитуриентов, желающих выучиться на поваров-кондитеров. Теперь студенты будут получать образование в области кулинарного искусства не два года и десять месяцев, а три года и десять месяцев. В прошлом году конкурс на эту специальность был самым высоким – больше полусотни заявок на 25 бюджетных мест.

Возможно, уже в 2018 году в кыштымском филиале ЮУГК появится новая специальность «Туризм». Чтобы открыть её, необходимо не только получить соответствующую лицензию, но и оборудовать комнату в общежитии под гостиничный номер со всеми удобствами, чтобы будущие специалисты на практике отрабатывали необходимые навыки.